Stat: Vefa
Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz Terzi
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva),Darri (Dk. 79 Sosseh),Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Hamroun),Obertan (Dk. 82 Batuhan Artarslan),Pote (Dk. 89 Oltan Karakullukçu)
Gol: Dk. 78 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Murat Uçar, Dk. 58 Obertan, Dk. 81 Aykut Demir, Dk. 89 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),Dk. 90+1 Barış Özbek (Fatih Karagümrük)
YORUMLAR