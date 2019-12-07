Stat: Vefa
Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Cemal Alpay
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Fatih Kuruçuk, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Arif Morkaya, Sabo, Darri (Dk. 64 Sosseh),Mervan Çelik (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin),Emeghara (Dk. 63 Ramazan Civelek)
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Kethevoama (Dk. 72 Otoo),Hodzic, Halil Çolak (Dk. 88 Anıl Taşdemir),Mrsic (Dk. 90+2 Cenk Güvenç)
Sarı kartlar: Dk. 25 Okan Alkan, Dk. 43 Batuhan İşçiler, Dk. 90+1 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 35 Mervan Çelik (Fatih Karagümrük)
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