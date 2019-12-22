Stat: Vefa
Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil Tunç
FatihKaragümrük: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya),Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız),Darri (Dk. 80 Barış Başdaş),Emeghara
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83 Burak Aydın),Dialiba (Dk. 89 Mendy),Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)
Goller: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)
Sarıkartlar: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör),Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük),Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)
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