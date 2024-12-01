Fatih Karagümrük: 1 - Esenler Erokspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti. 81'de Wesley'in attığı golle kazanan Fatih Karagümrük, puanını 27'ye yükseltti. Esenler Erokspor ise haftayı 18 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 81. dakikada Wesley attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 27'ye yükseltirken, Esenler Erokspor ise 18 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Esenler Erokspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.