Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
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8. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
37. dakikada ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük ilk golü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında Ozdoev'in ortasında arka direkte topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0
40. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kouassi'nin yakın köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
İKİNCİ YARININ DETAYLARI GELİYOR...
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