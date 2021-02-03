Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının detayları HTSPOR'da... Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Goller 58'de Ndao ve 64'te Borini'den geldi. Karagümrük, Gaziantep yeni hocası Ricardo Sa Pinto ile 3. maçında da kazanamadı.
Fatih Karagümrük 34 puana yükseldi, Gaziantep FK 35 puanda kaldı.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Dk.87 Vato Arveladze),Bigli, Ndao (Dk.78 Emre Çolak),Borini (Dk.87 Salibur),Lucas Castro (Dk.58 Jimmy Durmaz),Kemal Ademi (Dk.77 Sobiech)
GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Alin Tosca, Jefferson Nogueira (Dk.65 Andre Riberio),Osama Rashid (Dk.84 Andre Sousa),Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başaçıkoğlu),Güray Vural (Dk.84 Sousa Morais),Mirallas, Alexandru Maxim, Nouha Dicko (Dk.46 Kenan Özer)
GOLLER: Dk.58 Ndao, Dk.64 Borini (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Biglia, Bertolacci (Fatih Karagümrük) - Mirallas, Djilobodji (Gaziantep FK)
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