Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar
FatihKaragümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Abdulhamit Yıldız, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Arif Morkaya (Dk. 60 Silva),Sabo, Erkan Zengin, Barış Özbek (Dk. 90+1 Efe Tatlı),Darri (Dk. 66 Mervan Çelik),Emeghara
Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Atanasov, Ozan İsmail Koç, Burak Kapacak (Dk. 79 Shehu),Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Ali Akman)
Goller: Dk. 13 Darri, Dk. 76 ve 82 Emeghara (Fatih Karagümrük),Dk. 48 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)
Kırmızıkart: Dk. 45+1 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)
Sarıkartlar: Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 52 İsmail Çokçalış (Bursaspor),Dk. 54 Alparslan Erdem, Dk. 81 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)
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