Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 7'de Ozdoev'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Mbaye Diagne farkı 2'ye çıkardı. Senegalli yıldız gol sayısını da 10'a yükseltti. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Konyaspor maça 65. dakikada attığı golle ortak oldu. Mame Biram Diouf farkı 1'e indirirken 72'de bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Oyuna 86'da giren Kerim Frei, 88'de Konyaspor ağlarını sarstı ve Fatih Karagümrük'ü yeniden öne geçirdi.
90+5'te Mame Biram Diouf bir kez daha sahne aldı ve hat-trick yaparak skoru 3-3'e getirdi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 3-3'lük skorla noktalandı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20, Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
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