Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük
ABONE OL

Fatih Karagümrük: 3 - Konyaspor: 3 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı

Fatih Karagümrük: 3 - Konyaspor: 3 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 7'de Ozdoev'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Mbaye Diagne farkı 2'ye çıkardı. Senegalli yıldız gol sayısını da 10'a yükseltti. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Konyaspor maça 65. dakikada attığı golle ortak oldu. Mame Biram Diouf farkı 1'e indirirken 72'de bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Oyuna 86'da giren Kerim Frei, 88'de Konyaspor ağlarını sarstı ve Fatih Karagümrük'ü yeniden öne geçirdi.

90+5'te Mame Biram Diouf bir kez daha sahne aldı ve hat-trick yaparak skoru 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 3-3'lük skorla noktalandı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20, Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Galatasaray derbisi sakat ve cezalı oyuncular
FUTBOL İşte derbinin 11'leri
İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi bu istatistiklere dikkat: Jorge Jesus ve Okan Buruk... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Derbinin kilit isimleri!
Galatasaray'ın derbide 3 yerli oyuncusu kimler olacak? Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi ilk 11 kararı... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL Üçüncü yerli Berkan
Zorbay Küçük'ten büyük hata
FUTBOL Zorbay Küçük'ten büyük hata
113 YILLIK REKABET! Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinden ilginç anılar - Derbi haberleri
FUTBOL "Bizimle maçınız var, git yat dinlen"
Beşiktaş'ta Weghorst gidiyor mu? Weghorst'tan transfer açıklaması! - Beşiktaş haberleri
FUTBOL İddiaları doğruladı!
Derbilerin faturası ağır oluyor
FUTBOL Derbilerin faturası ağır oluyor!
Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler
FUTBOL İşte Meler'in derbi karnesi
Beşiktaş ara vermedi
FUTBOL Beşiktaş ara vermedi
Jorge Jesus'tan öğrencilerine: Biz Galatasaray'dan iyi bir takımız
FUTBOL ''Biz Galatasaray'dan iyi bir takımız''

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.