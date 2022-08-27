Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 2'de Salih Dursun, 9 ve 48'de Borini, 83'de ise penaltıdan Diagne kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 53'de Baniya (K.K) attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltirken Ankaragücü 2. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
YORUMLAR