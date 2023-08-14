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        Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren siyah-beyazlılar, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Karagümrük de güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

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        Giriş: 14.08.2023 - 19:55
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

        STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

        HAKEM: Erkan Özdamar

        SAAT: 21.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Levent, Dresevic, Rayyan, Veseli, Feghouli, Rohden, Adnan, Can, Ljajic, Salih

        Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar

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        15. RANDEVU

        Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig’de 15. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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        KARTAL'DAN KADROYA 5 TAKVİYE

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku’nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut’u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı.

        Öte yandan Beşiktaş’ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük’e kiralandı.

        BEŞİKTAŞ MORALLİ

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanmanın moraliyle Süper Lig mücadelesine başlıyor.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turunun ilk maçında ise Azerbaycan'ın Neftçi takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti.

        Avrupa kupalarındaki 3 maçta ikişer gol atan Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi performanslarıyla dikkati çekti.

        Siyah-beyazlı ekipte Onur Bulut, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan da Avrupa'da gol sevinci yaşamıştı.

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