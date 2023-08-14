Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Avrupa kupalarında aldığı sonuçlarla taraftarının yüzünü güldüren siyah-beyazlılar, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Karagümrük de güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı hedefliyor. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

HAKEM: Erkan Özdamar

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Levent, Dresevic, Rayyan, Veseli, Feghouli, Rohden, Adnan, Can, Ljajic, Salih

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar

15. RANDEVU Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig’de 15. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 14 maçın 9’unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2’sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

REKLAM KARTAL'DAN KADROYA 5 TAKVİYE Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Arthur Masuaku’nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken; Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic ve Emrecan Bulut’u kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Roman Saiss, Nathon Redmond ve Welinton ile de yollarını ayırdı. Öte yandan Beşiktaş’ın genç file bekçisi Emre Bilgin ise 1 yıllığına Fatih Karagümrük’e kiralandı.

BEŞİKTAŞ MORALLİ Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanmanın moraliyle Süper Lig mücadelesine başlıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turunun ilk maçında ise Azerbaycan'ın Neftçi takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti. Avrupa kupalarındaki 3 maçta ikişer gol atan Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi performanslarıyla dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekipte Onur Bulut, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan da Avrupa'da gol sevinci yaşamıştı.