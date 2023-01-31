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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Ligdeki son 5 maçını kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini Karagümrük karşısında da sürdürmek istiyor. Beşiktaş 38 puanla 4. sırada yer alırken Karagümrük ise 22 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. 
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayınlayacak.
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.

    Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    RACHID GHEZZAL VE JOSEF OYNAYAMAYACAK

    Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

     

    Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.

    Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

    Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

    Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN MUHTEMEL 11'İ!

    Mert Günok
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Rosier
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Tayyip Talha
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Saiss
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

     Masuaku
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Tayfur Bingöl
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Gedson Fernandes
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Redmond
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Dele Alli
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Cenk Tosun
  • Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Aboubakar

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