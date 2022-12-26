Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kayserispor’a transfer olan Andrea Bertolacci, eski kulübü Fatih Karagümrük ile anlaştı.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul ekibinde forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl transfer olduğu Kayserispor ile bu sezon 7 lig maçına çıkarken, 1 kez de Türkiye Kupası’nda forma giydi.