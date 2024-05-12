Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI YAYIN
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Son üç haftaya lider giren Galatasaray, Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılıların bir kulağı ise Kadıköy'de olacak. Galatasaray'ın kazanıp Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde, sarı-kırmızılılar üst üste ikinci şampiyonluğu ilan edecek
96 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında 37 puanlı Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Atatürk Olimpiyat
YAYIN: beIN SPORTS 1
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
AYAKLAR SAHADA KULAKLAR KADIKÖY'DE
Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Galatasaray'da ayaklar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kulaklar ise Kadıköy'de olacak. 19.00'daki diğer müsabakada sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor.
Ligin geri kalan 35 haftasında 31 galibiyet ve 3 beraberlik ile 96 ouan toplayan Galatasaray'ın kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde, sarı-kırmızılılar zaferini ilan edecek. Fenerbahçe'nin yenilmesi halinde ise Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.
Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.
SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
7 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bu mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.
GALATASARAY SON BEŞ LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.
ICARDİ SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.