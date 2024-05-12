Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI YAYIN - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI YAYIN

        Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Son üç haftaya lider giren Galatasaray, Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılıların bir kulağı ise Kadıköy'de olacak. Galatasaray'ın kazanıp Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde, sarı-kırmızılılar üst üste ikinci şampiyonluğu ilan edecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        96 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında 37 puanlı Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        STAT: Atatürk Olimpiyat

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

        AYAKLAR SAHADA KULAKLAR KADIKÖY'DE

        Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Galatasaray'da ayaklar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kulaklar ise Kadıköy'de olacak. 19.00'daki diğer müsabakada sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor.

        REKLAM

        Ligin geri kalan 35 haftasında 31 galibiyet ve 3 beraberlik ile 96 ouan toplayan Galatasaray'ın kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde, sarı-kırmızılılar zaferini ilan edecek. Fenerbahçe'nin yenilmesi halinde ise Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

        Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

        SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        7 OYUNCU KART SINIRINDA

        Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bu mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

        GALATASARAY SON BEŞ LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.

        ICARDİ SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Galatasaray ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Fatih Karagümrük (3B 3M), rakibini en son Aralık 2020'de iç sahada mağlup etti (2-1).
        • Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Galatasaray, bu rekabetteki son dublesini 1983/84 sezonunda yaptı.
        • Son üç Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Fatih Karagümrük (2G 1B), daha önceki dokuz karşılaşmada topladığı puanı geride bıraktı (6; 1G 3B 5M).
        • Bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 Süper Lig maçının 11'ini kazanan Galatasaray (1B), lig tarihinde 12 galibiyet aldığı sadece iki sezon yaşadı (2022/23 & 1962/63).
        • 2024 takvim senesinde Süper Lig'de oynadığı bütün iç saha maçlarında gol atan Fatih Karagümrük (8 maçta 18 gol), bu karşılaşmalardaki tek mağlubiyetini kalesinde iki gol gördüğü tek mücadelede Fenerbahçe'den aldı (4G 3B).
        Harita
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        Piknik tüpü faciası! Anneler Günü'nde kahretti
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor