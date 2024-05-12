Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI YAYIN

96 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında 37 puanlı Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Volkan Bayarslan

STAT: Atatürk Olimpiyat

YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent, Ceccherini, Koray, Nazım Sangare, Rohden, Kourbelis, Eysseric, Mendes, Can, Markao

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

AYAKLAR SAHADA KULAKLAR KADIKÖY'DE

Süper Lig'de son üç haftaya girilirken Galatasaray'da ayaklar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kulaklar ise Kadıköy'de olacak. 19.00'daki diğer müsabakada sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor.

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Ligin geri kalan 35 haftasında 31 galibiyet ve 3 beraberlik ile 96 ouan toplayan Galatasaray'ın kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde, sarı-kırmızılılar zaferini ilan edecek. Fenerbahçe'nin yenilmesi halinde ise Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.