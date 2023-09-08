Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı resmen açıkladı!
VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık.
A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Güven Yalçın bir dönem Beşiktaş'ta formayı giymişti.