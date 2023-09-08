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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı resmen açıkladı! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı resmen açıkladı!

        VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 18:32 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:32
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        Güven Yalçın, Süper Lig'e geri döndü!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Genoa forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık.

        A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Güven Yalçın bir dönem Beşiktaş'ta formayı giymişti.

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