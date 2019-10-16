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HaberlerFutbol

Fatih Karagümrük, Mustafa Er ile görüşüyor

Teknik direktör arayışındaki Fatih Karagümrük, genç teknik adam Mustafa Er'i gündemine aldı

Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırırken teknik direktör arayışına girdi. İstanbul temsilcisi, bu noktada Bursaspor´da da görev yapan Mustafa Er´i gündemine aldı. İki taraf da bir görüşme gerçekleştirirken, anlaşılması halinde genç teknik adam Fatih Karagümrük´ün başına geçecek.

Uzun yıllar Bursaspor´da görev alan Mustafa Er, 2016/17 sezonunda Adnan Örnek´in istifası sonrası sezonun son maçında takımın başına geçmiş ve Trabzonspor´u deplasmanda 2-1 yenen yeşil beyazlılar, bu galibiyetle birlikte ligde kalmayı başarmıştı. Ertesi sezon da teknik heyette yer alan Mustafa Er, Paul Le Guen ile yolların ayrılmasının ardından Bursaspor´un ligdeki son 6 maçında takımın başına geçmiş; Bursa ekibi aldığı 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonrasında bir kez daha lige tutunmuştu.

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