Sivasspor yeni transferi Caicedo'nun 27. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, daha sonraki bölümde Karagümrük'te Diagne şov başladı. Senegalli yıldız, 45+4'te skora dengeyi getirirken, 53'te bir kez daha sahne alıp takımını öne geçirdi: 2-1.

SİVAS'IN NEFESİ YETMEDİ!

4-1'e rağmen pes etmeyen Sivasspor, 90+1'de Batuhan Şen'in (kendi kalesine) ve 90+6'da Leke James'in attığı gollerle skoru 4-3'e getirse de son bölümdeki çabası beraberlik için yetmedi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Pirlo'nun ekibi puanını 29 yapıp maç fazlasıyla 8. sıraya tırmandı.

İki maç sonra kaybeden 13. sıradaki Sivasspor ise 24 puanda kaldı.