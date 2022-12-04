KULÜPTEN AÇIKLAMA

Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ayrılığı resmen açıkladı. Fatih Karagümrük yaptığı paylaşımda, ''Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadelerini kullandı.