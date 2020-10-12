İstanbul kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bojan Saranov, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Acıbadem Hastanesine ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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