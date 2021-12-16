Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yaparken geçen sezon sonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktörlüğe getirilen İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinin başında 26 Süper Lig maçına çıktı. Farioli yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.