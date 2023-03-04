Andrea Pirlo: Son dakikalardan memnun değilim

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Pirlo, “Takımdan memnunum ama son dakikalardan değil. 4-1’lik maç rahatlamamız gerekiyor. Rölantiyi kabul etmemek gerekiyor. Topu çevirmeye devam etmek gerekiyor. Bu yüzden kızdım. Ama ritmimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İyi bir takımız. Kazanmak istiyoruz. Son dakikalarda yaşadığımız yaşamak istemiyoruz. Bu şekilde çok puan kaybettiğimiz maçlar oldu” şeklinde konuştu.