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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fatih Karagümrük teknik direktörü Şota Arveladze: Oynadık, geri düştük ve maçı çevirdik - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük teknik direktörü Şota Arveladze: Oynadık, geri düştük ve maçı çevirdik

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Oynadık, geri düştük ve maçı çevirdik. İki tane güzel gol attık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:52
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        "Oynadık, geri düştük ve maçı çevirdik"
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        Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fatih Karagümrük, sahasında Samsunspor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "HAKEMLERİN BASİT VE SERT FAULLERİ GÖRMEMELERİNE ŞAŞIRIYORUZ"

        Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Arveledze, “Kupa maçları bir gün bitecek. Kısa bir turnuva. Her zaman da öyle oluyor. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Oynadık, geri düştük ve maçı çevirdik. İki tane güzel gol attık. Herkes kazanmak istiyor. Hakemler maçta çok basit ve sert faulleri görmediler. Bu faulleri nasıl görmediklerine ve vermediklerine şaşırıyoruz. Faul bizim oyuncularımıza yapılıyor fakat hakem faulü karşı takıma veriyor. Ben de bugün hocalık kariyerimde ilk kez sarı kart aldım. Niye aldım onu da bilmiyorum. Topu havaya atmadım, bir yere atmadım sadece içeriye attım. Hakemlerle konuşuyoruz. Saygısızlıktan değil bu, duygulardan dolayı” ifadelerini kullandı.

        Gürcü çalıştırıcı, ‘Sizin için lig mi daha önemli yoksa kupa mı?’ sorusuna ise “Tercih etmek hem zor hem kolay. Biz maçlara çıkarken her zaman kazanmak istiyoruz. Görüyorsunuz Samsunspor yedekleri çok genç bir kadroyla geldi. Biz kimseyi bırakmadık. Maçtan sonra antrenman bile yaptık. Lig herkes için çok önemli, bizim için de öyle. Bu soruya net bir cevap vermek doğru olmaz” yanıtını verdi.

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