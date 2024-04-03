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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Lig iki takımdan ibaret değil - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Lig iki takımdan ibaret değil

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Herkes büyük emek sarf ediyor. Sadece yukarılara bakmamak lazım. Hiç kimse hiçbir Anadolu kulübünü ve bizi hafife almasın. Kimsenin kaderiyle oynamayın. Lig sadece iki takımdan ibaret değil" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:30
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        "Lig iki takımdan ibaret değil"
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, ligin iki takımdan ibaret olmadığını ifade etti.

        "HER ŞEYİ GÖZDEN GEÇİRİP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

        Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Tolunay Kafkas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı değerlendiren Kafkas, "Oyuna ilk 20 dakika istediğimiz gibi başlayamadık daha sonra oyunu kontrol ettik ve çok fazla pozisyona girdik. En kötü 1 puan alacağımız maçta son dakika yediğimiz golle maçı mağlup bitirdik. Maçtan çıkaracağımız dersler var. Ligi sonun kadar biz bu işi kovalayacağız ve mücadeleyi bırakmayacağız. Her şeyi gözden geçirip, yolumuza devam edeceğiz. Sivasspor’u da tebrik ediyorum. Herkes büyük emek sarf ediyor. Sadece yukarılara bakmamak lazım. Hiç kimse hiçbir Anadolu kulübünü ve bizi hafife almasın. Küme düşmek şerefsizlik değildir. Kimsenin kaderiyle oynamayın. Lig sadece 2 takımdan ibaret değil" diye konuştu.

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