Fatih Karagümrük'ten hakem tepkisi

Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük, hakem kararlarına tepki gösterdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava değil, insanlar karanlık!" ifadelerine yer verildi.
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