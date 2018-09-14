Fatih Karagümrükspor - Fethiyespor maçı ne zaman?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Fatih Karagümrükspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Fethiyespor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Ev sahibi Fatih Karagümrükspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fethiyespor, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 356 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fatih Karagümrükspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fethiyespor sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fatih Karagümrükspor son haftadaki Fethiyespor müsabasında 2-1 kazandı.

Fethiyespor, Fatih Karagümrükspor karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Fatih Karagümrükspor, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Fethiyespor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fethiyespor, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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