AA

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına, kültür sanat dünyasının önemli isimler de destek veriyor.

Dini musiki alanında akademik çalışmaların yanında albümleri de bulunan Fatih Koca, telekonferans yöntemiyle AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı, ardından ud eşliğinde çeşitli ilahileri yorumladı.

Allah'ın İslam ümmetini ve bütün insanlığı salgın hastalıklardan korumasını temenni eden Koca, "Allah'ın bize emri, önce tedbir almak, sonra tevekkülü Allah'a etmektir. Ben devletimizin almış olduğu bütün tedbirlerin, emirlerin ve tavsiyelerin yanında olduğumu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Fatih Koca, internet üzerinden ders vermek üzere fakülteye gitmek dışında, olabildiğince evden çıkmamaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün milletimize bu vakitleri iyi değerlendirmesi açısından buradan söyleyeceğim en önemli mesaj, ilimdir. Yani aslında okumak için çok güzel bir vakit bu. Bol bol okuyalım, belgesel, film izleyelim. Başka etkinlikler yapalım. Bestekarlar beste yapsın, şairler şiir yazsın. Biz bazen sıkılırdık, 'Vaktimiz yok. Kitabı, makaleyi bitiremiyoruz. Akademi adına bir şeyler yapmak için vaktimiz olmuyor.' derken, Allah bize böyle bir vakit vermiş oldu. Bu vakti böyle değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum."

- "Oğlumla vakit geçiriyorum"

Evde akşamları oğluyla vakit geçirdiklerini, birlikte kitap okuyup spor yaptıklarını anlatan Koca, "Ben ona bazı öğütler veriyorum. Oturup Kur'an-ı Kerim'in kelime mealinden giderek beraberce tefsir açıp okuyoruz. Böyle güzel fırsatlar oldu bizim için." dedi.

Akademisyen sanatçı Koca, oğluna ayrıca insan sesiyle camilerde icra edilen kıraatleri öğretmeye çalıştığını dile getirdi.

Öğrencilerine de "Tekke Musikisi" alanında enstrümanlarla icra edilen ilahilerle ezan, sela, imamet, müezzinlik, tesbihat, mevlit, ilahi, kaside ile miraciyye ve regaibiyye gibi cami içerisinde icra edilen daha özel kıraatleri öğretme çabasını aktaran Koca, şunları söyledi:

"Özellikle erkekler için cami içerisinde icra edilen ezanlar ve kamet biraz yoğunluk taşıyor. Kız öğrencilerimize de ilahiyi bol bol öğretiyorum. 'Bir gün siz anne olacaksınız, o çocuklarınız doğmadan sizin sesinizle meydana gelsin.' diyorum. Doğduktan sonra da onları o ilahilerle uyutsun, o ilahilerle uyandırsınlar ki ilahilerimiz yerleşsin. İlahiler Allah'ı anlatıyor, doğruluğu, yalan söylememeyi anlatıyor. Yani bu ilahiler bizim en önemli değerlerimizi bize öğretiyor. Bundan dolayı bol bol ilahi öğrenmemiz lazım."

Fatih Koca, gönül kırmamanın önemine vurgu yaparak, "Bir gönül kırdınsa kıldığın namaz, namaz değil. Onun için Allah Teala'nın, müminlerin kalbine feraset ettiğini, kalbine baktığını bilmemiz lazım. Kalbimizi onun bakacağı şekliyle hazır bulundurmamız, bu hazırlığı yapmak için de kulluğumuzun bilincinde olmak gerekiyor. Kulluğun bilinci de önce gönül kırmamaktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her gün bir şeyler üretmemiz gerekiyor"

Sanatçı ve akademisyen kimliği olan herkesin her gün bir şeyler üretmesi gerektiğinin altını çizen Koca, "Bir günü bir gününü tutmayacak. Bu zaten Efendimiz'in (Hazreti Peygamber) bir tavsiyesi bize. Son zamanlarda 'Regaibiyye' ile alakalı bir çalışma yaptım. Mahfel Sürmesi'ni akademik yönden de yayınladım." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Koca, akademik ve sanatsal bir albüm yapmak istediklerini aktararak, "Son iki yıldır Salahi Dede'nin 1750'li yıllarda yazmış olduğu Regaibiyye'sini besteledim. Notayla 15-16 sayfalık bir eser. Bunu yayınlamayı düşünüyoruz." dedi.

Cami musikisinin en önemli formlarından biri olan ve III. Ahmed döneminde yaşayan, İstanbul Eyüp Sultan Camii Başmüezzini Abdülğani Gülşeni'nin cami cemaatini zikrullaha davet ettiği Mahfel Sürmesi'nin bestesini de icra etmek istediklerini aktaran Koca, "Medeniyetimizde var olan ama bugün uygulanmayan bazı eserlerimizi gün yüzüne çıkartmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Koca, ülke genelinde alınan tedbirlerin önemine değinerek, "Bugünleri hep beraber, milletçe, birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Tedbirlere uyarak, bugünleri hep beraber idrak edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "İlahilerin neyinden gocunuyorlar?"

TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başlayan "uzaktan eğitim" programında, liseler için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi arasında, güftesi Yunus Emre'ye ait ilahileri yorumladığı 'Ara Nağme' dinletisine de değinen Koca, şunları kaydetti:

"Bizim daha önce iftar programlarında okuduğumuz eserlerin bazıları, lise EBA TV Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi arasında yayınlanmış. Sanki ilkokul öğrencilerine ilahiler dinletiliyor gibi manipüle edilmiş. Halbuki lise öğrencilerine, ders arasında, hem ilahiyat fakülteleri hem imam hatip liseleri hem de dini musiki konservatuvarlarında öğrencilerimizin öğreneceği eserlerin başında gelen Yunus Emre'nin 'Sordum Sarı Çiçeğe' ilahisi yayınlanmış. Bu ilahinin son bölümlerinde ölüm bize yakındır bölümünü özellikle alarak bu sanki virüsten dolayı insanları ölüme davet etmiş gibi bir algı oluşturulmuş. Bundan dolayı biz üzüldük tabii. 'Bu ilahiler Allah'a, Peygamber Efendimiz'e, Anadolu irfanımıza, birlik ve beraberliğimize önderlik eden ve Allah ve Resulüne iltica etmemizi sağlayan en önemli unsurlardan birisidir.' diyerek bu paylaşımları kınadığımızı ifade etmek isterim."

Uzaktan eğitimlerde dini musikiye hizmet etmiş sanatçıların eserlerine yer verilmesinin önemine dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"İlahilerimiz din kültürümüzün içindeki önemli bir form. Neden o teneffüs aralarında ilahiler okunmasın? Manipüle edilmesi, çocuklara 'karanlıklar' diye lanse edilmesi beni çok üzdü. Bunlar aydınlıktır. Bunlar bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sonuna kadar kınıyorum. Kaldı ki ilkokul çocuklarına değil lise çocuklarına bu gösteriliyor. Bu ilahiler Allah'ı anlatıyor, peygamberleri, anneyi, babayı, kardeşliği öğretiyor. Bunun neyinden gocunuyorlar, ne yapılmak isteniyor? Bu beni gerçekten çok üzdü."

Akademisyen kimliğinin yanı sıra icra ettiği dini musiki eserleriyle de tanınan Fatih Koca, ud eşliğinde "İlim İlim Bilmektir", "Regaibiyye" ve "Bismillah" eserlerini de icra etti.