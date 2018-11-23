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Fatih Metin kimdir? AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin mi olacak?

Fatih Metin, Ak Parti'nin Bolu Belediye Başkan adaylığı için ismi en yüksek sesle anılan siyasetçi oldu. Fatih Metin şu anda Ticaret Bakan Yardımcılığı görevini yerine getiriyor. İşte AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Fatih Metin'in siyasi hayatına dair detaylar

23.11.2018 - 15:25 | Güncelleme:

Fatih Metin kimdir? AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin mi olacak? soruları yerel seçimlere kısa bir zaman kala merak ediliyor. Kulislerde Bolu Belediye Başkan adaylığı konuşulan Fatih Metin'in hayatına dair detaylar haberimizde.

FATİH METİN KİMDİR?

Fatih Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Nehriban'dır. Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine Seçildi.

2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı,2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 30.12.2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Son olarak 10.08.2018 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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