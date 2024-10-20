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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fatih Serkan Albayrak: Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fatih Serkan Albayrak: Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı

        Beşiktaş karşısında oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyleyen Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, buna rağmen bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:38
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        "Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı"
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Maçın içerisinde yapmış olduğumuz bireysel hataya kadar dengeli bir müsabaka oldu. Rakibi 3-4-3 şeklinde karşıladık. Bunda başarılı da olduk. Bazen oyun disiplinine uymadığımızda Beşiktaş geçişleri iyi yaptı. Akan oyunda topu kaptırdığımızda blok aralarındaki mesafeler uzayınca Beşiktaş, kaliteli ayaklarıyla tehlikeli oldu. Yediğimiz goller tamamen kendi hatalarımızdan geldi. Takımımızın mücadele gücü iyiydi. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Ama bazen duygularla hareket edebiliyorsunuz. Duygularla hareket ettiğiniz zaman da oyundan kopabiliyorsunuz. Beşiktaş’ı galibiyetten dolayı tebrik ediyoruz. Avrupa kupalarında da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yetenekli oyunculara sahip olduklarını da belirten Albayrak, daha fazla özgüvenli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

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