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Geminin, İstanbul Boğazı'ndan geçmesi için sökülen parçalarının tekrar monte edileceği ve kullanılacak olan 165 metre yükseklikteki vincin de 25 günde hazır hale getirileceği öğrenildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz’de arama faaliyetinde bulunacak olan Fatih Sondaj Gemisi’ne yüklenecek olan 860 ton ağırlığındaki platform parçalarının yüklenmesinde kullanılacak olan dev vinç Trabzon Havalimanı'na uçakların iniş kalkışını da etkileyecek.

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Kurulan vinç, Trabzon’un her yerinden görülebilecek büyüklükte. Bin 200 ton ağırlığında, bin 600 ton kaldırma kapasitesinde 165 metre uzunluğunda bir vinç" dedi.

Bu arada limanın havalimanına yakın olması nedeniyle tedbirler alındığı açıklandı. Fatih Sondaj Gemisi şu an Trabzon açıklarında ve liman giriş hazırlığında bulunuyor.