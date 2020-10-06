Fatih'te 10 bin bina için plan düzenlemesi

AA

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih'in kadim bir yerleşim yeri ve İstanbul'un merkezi olduğunu dile getirdi.

Turan, 1990'lı yılların ortasından itibaren 2005-2012 planları da dahil olmak üzere Fatih'te bir yasaya göre inşa edilmiş iskanı olan binaların haklarının azaltıldığını hatırlatarak, "Bu şu demek, düşünün ki bir apartman var, üzerinde 5 kat var ve 10 tane daire var. Bu apartman da yasal bir şekilde yapılmıştı, herkesin hakkı ve tapusu var. Biz bu insanlara, bu planlara göre şunu söylüyorduk, 'Eğer evinizi yenilecekseniz 10 daire yapamazsınız, 6 daire yapabilirsiniz'. Böyle olunca vatandaşımız haklı olarak 'Peki kimin 4 dairesi? Nasıl bu işi çözeceğiz' dediğinde bu işin içinden çıkılmıyordu." diye konuştu.

Fatih'te 45 bin binanın bulunduğunu, bu binaların 10 bininin tarihi özellik taşıyan binalar olduğunu, yeni düzenlemede onları bir kenarda tuttuklarını anlatan Turan, 25 bin binanın da ya tarihi eserlere yakın binalar ya da hak kaybına uğramamış binalar olduğunu, tarihi eserlere yakın binalara da bu hakkı vermediklerini aktardı.

Geriye kalan 10 bin binanın ise yaşamın içinde tarihi alana uzak binalar olduğunu ifade eden Turan, "Bu binalara bir imar artışı vermiyoruz. Mevcut imar haklarına göre, geçmişte evlerini yasaya göre yapmışlarsa o yasaya göre yapılmış evlerini yenilemelerine imkan tanıyan bir plan notu çalıştık. Bu, hem ilçe meclisi hem Büyükşehir Meclisi'nden hem de koruma kurulundan oy birliğiyle geçen bir karar haline geldi. Bu sevindirici bir şey İstanbul için. Bu 10 bin binada yaşayan bütün vatandaşlarımız bu plan notuyla beraber dilerlerse evlerini hak kaybı olmadan yenileyebilecekler." açıklamasında bulundu.

- 1,5 yıl süreli kira yardımı

25 Ağustos'ta askıya çıkan kararın bir aylık askı süresini tamamladığını belirten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda gelen her vatandaşa imar haklarını verebiliyoruz ve yoğun bir şekilde de vatandaşlarımız gelmeye başladı. Bir hafta içinde 60 kişi ile görüştü arkadaşlarımız. Gelen vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz, ne yapabilecekleri, nasıl yapabilecekleri konusunda. Yine onlara şu imkanları da anlatıyoruz binaların zaten çoğu riskli binalar. Riskli olduğu için bir harç ödemelerine gerek yok. Biz onları yönlendiriyoruz. Riskli bina evraklarını alıyorlar. Dilerlerse bakanlığımızın riskli binalara verdiği 1,5 yıl süreli kira yardımı var. Kira yardımından faydalanmayan vatandaşlar, kredi kullanırsa bakanlığımızın kredi faizi desteği var. İnanıyoruz ki Fatih bu plan notu ile yıllar içinde kendi kendine yenilenecektir. Bu bir imar artışı değildir, vatandaşın haklarını korumaktadır."

Fatih eskidikçe ilçede mevcut yaşayan nüfusun evlerini yenileyemediği için dışarı çıkmak zorunda kaldığını, vatandaşların evlerini ya sattığını ya da kiraya verdiğini anlatan Turan, "Fatih şehre ilk gelen ister yerli ister yabancı fark etmez, göçmenlerin yaşadığı bir şehir haline dönüşüyor. Dolayısıyla biz kentin sosyal yapısını da düşünmek zorundayız. Bu plan notu, Fatih için inşallah hem tarihi dokuyu bozmayan, feda etmeyen hem de insanın yaşam hakkını koruyacak önemli bir plan notudur." dedi.

Turan, Fatih'in İstanbul'un merkezi olduğunu dile getirerek, "İstanbul adına ne varsa, İstanbul lisanı, İstanbul hanımefendisi, beyefendisi, eğitimin merkezi burası. İnşallah tekrar bu fonksiyonların icra edildiği eski haline dönecek. Gittikçe irtifa kaybetmememiz lazım, yükselmemiz lazım. İnşallah bu plan notu, Fatih'e olan ilgiyi yenilenmeyle beraber uyandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.