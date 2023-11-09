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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te 2 ahşap bina alevlere teslim oldu

        Fatih'te 2 ahşap bina alevlere teslim oldu

        İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın büyüyerek yanındaki diğer ahşap binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu metruk olduğu belirlenen 2 ahşap bina küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 01:53 Güncelleme: 09.11.2023 - 01:53
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        Fatih'te 2 ahşap bina alevlere teslim oldu
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        Fatih'te 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki bir başka ahşap binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarından sonra söndürülürken, metruk olduğu öğrenilen iki binada hasar meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre; yangın, saat 00.00 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Işın Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk olduğu öğrenilen ahşap binada bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

        ALEVLER YAN BİNAYA SIÇRADI

        Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler, binanın bitişindeki başka bir ahşap binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına üç farklı noktadan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

        İKİ AHŞAP BİNA KÜLE DÖNDÜ

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki ahşap binada da hasar meydana geldi.

        İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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