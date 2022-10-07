Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın 0:00 / 0:00

AA

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi Çelebi Hamamı Sokak'taki 4 katlı binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında metruk bina tamamen yandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.