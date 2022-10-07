Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın
ABONE OL

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

İstanbul Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın
Fatih'te 4 katlı metruk binada yangın
0:00 / 0:00
AA

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi Çelebi Hamamı Sokak'taki 4 katlı binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında metruk bina tamamen yandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 2 yaralı
GÜNDEM Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı
Bodrum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Bodrum'da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı
Van'da uyuşturucu operasyonları: 21 gözaltı
GÜNDEM Van'da uyuşturucu operasyonları: 21 gözaltı
Elazığ'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı
GÜNDEM İki grup arasında kavga: 3 yaralı
Samsun'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Başvurular başladı! Green Card başvuru şartları nedir? 2022 Green Card başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM Green Card başvuruları başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'daki temaslarının ardından yurda döndü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hükümlünün cezasını kaldırdı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki hükümlünün cezasını ...
Kuşadası Belediyesi'nde 'ihaleye fesat' soruşturmasında 6 tutuklama
GÜNDEM 'İhaleye fesat' soruşturmasında 6 tutuklama
AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, sınavlar nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi?
GÜNDEM AÖL kayıtları ne zaman bitiyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.