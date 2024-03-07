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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

        Fatih'te 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

        İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, araçlarıyla dar sokaklarda ilerlemekte zorlanan itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 05:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 06:19
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        5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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        Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekerken, binanın çatısı alev alev yandı. Metrelerce mesafeden hortum uzatarak yangına müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü.

        Yangın, saat 02.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Küçük Saray Meydanı Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşuları uyardı sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler çatıdan diğer binaya sıçradı.

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        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINDA GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

        İhbar üzerine adrese gelen itfaiye araçları sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için metrelerce mesafeden hortum uzattı. Ekipler, çatıyı saran ve diğer binaya sıçrayan alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

        İKİ BİNADA HASAR OLUŞTU

        DHA'nın haberine göre; yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangın sırasında iki binada hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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