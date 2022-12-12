Fatih'te 6 katlı otelde yangın paniği

Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aksaray'daki 6 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.