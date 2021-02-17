Fatih'te yangını paniği: 1 otel tahliye edildi 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 04.00 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Derin Kuyu Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın çatısı alevler içerisinde kaldı.

İHA'nın haberine göre; yangın çıkan binanın yanında bulunan oteldeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.