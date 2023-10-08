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        Haberler Gündem İstanbul Fatih'te binlerce vatandaş Filistin'e destek için bir araya geldi

        Fatih'te binlerce vatandaş Filistin'e destek için bir araya geldi

        İstanbul'un Fatih ilçesinde binlerce vatandaş Filistin'e destek için bir araya geldi. Filistin lehine slogan atan kalabalık, Saraçhane Parkı'na kadar yürüyüş yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 00:36 Güncelleme: 08.10.2023 - 00:36
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        Binlerce kişi Filistin için buluştu
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        Fatih'te binlerce kişi Filistin'e destek olmak için bir araya geldi. Filistin'e destek sloganları atan grup, Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü.

        Fatih Camii önünde toplanan binlerce kişi, Filistin'e destek için Anadolu Gençler Derneği tarafından düzenlenen 'Fetih Yürüyüşü'ne katıldı. Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazının ardından sloganlar atılarak Saraçhane Parkı'na yürüyüş yapıldı. Birçok kurum ve kuruluş üyelerinin bir araya geldiği programda, temsilciler konuşma yaptı.

        "ZALİM İSRAİL İLE KALMAYACAK"

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        Anadolu Gençler Derneği Başkanı Salih Turhan, "Bugün Filistinli kardeşlerimiz bize fethin kapısının açılmış olduğunun müjdesini vermiş oldular. Hem şehitlerle Filistin toprakları bugün sulanmış oldu, Siyonist İsrail'in girilemez, aşılamaz denilen yapılarına 'Allah-u Ekber' nidalarıyla öyle bir girdiler ki kalelerini başlarına yıkmış oldular. Gazze'de yıllardır hapsedilen, ambargolara sokulan, kardeşlerimiz o imkansızlığın içinden kendi imkanlarıyla Filistin topraklarına girmiş oldular. Öyle bir zafer kokusu geliyor ki, sadece zalim İsrail ile kalmayacaktır" dedi.

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        #Fatih
        #haberler
        #Filistine destek
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