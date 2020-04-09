Fatih'te bir lokantadan sağlık çalışanlarına ücretsiz döner servisi

AA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi karşısında bulunan bir lokanta, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılırken, müşterilerine paket servis hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Yıllardır müşterisi olan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyen iş yeri sahibi, paket yemek satışına bir günlük ara vererek sağlık personelleri için mesai yaptı.

İş yeri sahibi Hikmet Bulut, "Altınkapı Lokantası olarak 35 senedir İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinin karşısında hizmet veriyoruz. Bu kritik süreçte restoranlardan içeri müşteri alınmıyor ama paket bölümümüz faaliyet göstermektedir. Bugün paket servisimiz, bütün servis ekibimiz sağlık çalışanları için çalışıyor." dedi.

Salgın ile mücadele sürecinde sağlık ekiplerinin fedakarca çalıştığına vurgu yapan Bulut, "Bizler de hayatını, sağlığını düşünmeden riske atan, gecesini gündüzüne katan sağlık personeline öncelikle teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Tıp Fakültesinde görevli sağlık çalışanları için yaklaşık bin paket döner hazırladıklarını kaydeden Bulut, "35 yıldır burada onlarla içli dışlı olduğumuz için artık komşularımız sayılırlar. Bugünümüzü onlara ayıralım dedik. Onlara moral vermiş oluruz. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Bulut ve restoran çalışanları, sağlık görevlilerini alkışladı.

Hazırlanan döner-ayran paketleri de İstanbul Tıp Fakültesi çalışanlarına teslim edildi.