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Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te bodrum katında korkutan yangın
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Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı

İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken 2 kişi dumandan etkilendi

Fatih'te bodrum katında korkutan yangın
Fatih'te bodrum katında korkutan yangın
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İHA

Yangın, saat 05.00 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, çevrede kısa süreliği paniğe neden oldu. Vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı görüldü.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. İHA'nın haberine göre; yangın sonrası büyük hasar oluşan daireki eşyalar da küle döndü. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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