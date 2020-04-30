Fatih'te cami cemaatinden örnek davranış - İSTANBUL

AA

Çalışma ile birlikte Ramazan ayı boyunca 13 bin 350 kişiye sahur ve iftariyelik ulaştırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin İhya Vakfından yapılan açıklamada; Sümbül Efendi Camii cemaatinin İhya Vakfı öncülüğünde, Koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara ve diğer muhtaçlara Ramazan bereketini ulaştırmak için harekete geçtiği dile getirildi. Cami yanında bulunan Sümbül Valide Sultan Kız Kur’an Kursunun iaşesini de temin eden cami cemaati ve kurs çalışanları, eğitime zorunlu ara verilince mahalleli için gönüllü olarak hizmete koyuldu.