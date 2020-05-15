Fatih'te koronavirüs tedbirlerine uymayan dernek mühürlendi - İSTANBUL

AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balat Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu adrese giden ekipler, içeride 12 kişinin bulunduğunu ve 4'ünün kumar oynadığını tespit etti. Dernektekilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 41 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.Ruhsatsız olduğu belirlenen dernek binası da ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.