Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S. isimli zanlının Türkiye’ye kaçak yollardan silah sokarak sattığını tespit etti.
MARANGOZ ATÖLYESİNE OPERASYON
Aylar süren teknik takiplerin ardından M.S.’nin Fatih’te bir marangoz atölyesini işlettiği tespit edildi. Atölyeye düzenlenen operasyonda, atölyenin yazıhane olarak kullanılan bölümünde tahta parçaları arasına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 20 adet Sig Sauger marka silah ele geçirildi.
SİLAH DAĞITIMI MOTOSİKLETLİ KURYELERLE YAPILMIŞ
Operasyonda atölye sahibi M.S. gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, organize suç örgütlerine satılan silahların motosikletli kuryeler aracılığıyla dağıtımının yapıldığı belirlendi. M.S. çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
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