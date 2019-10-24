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HaberlerGündemFatih'te metruk bina çöktü, sokak kapatıldı - Haberler

Fatih'te metruk bina çöktü, sokak kapatıldı

AA

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binanın iç kısmında meydana gelen çökme nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı

bina çökmesi

Fatih’te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü, sokak trafiğe kapatıldı.

AA'nın haberine göre, Ayvansaray Mahallesi Mustafa Paşa Bostanı Çıkmazı Sokak üzerinde kullanılmayan 3 katlı binanın iç kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada binadan kopan bazı parçalar yola saçıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokak tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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