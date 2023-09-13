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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı; hamile kadın öldü

        Fatih'te motosiklet İETT otobüsüne çarptı; hamile kadın öldü

        İstanbul Fatih'te sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsün altına savrulan 4 buçuk aylık hamile kadın öldü, motosiklet sürücüsü eşi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 06:27 Güncelleme: 13.09.2023 - 06:27
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        Motosiklet İETT otobüsüne çarptı; hamile kadın öldü
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        İstanbul Fatih'te Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, İETT otobüsüne çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yasin Levent yaralanırken, yanında bulunan ve otobüsün altına savrulan 4 buçuk aylık hamile Meryem Büşra Levent (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı.

        SAVRULARAK OTOBÜSÜN ALTINA GİRDİ

        Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasında oturan ve 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen Meryem Büşra Levent, savrularak İETT otobüsünün altına girdi.

        HAMİLE KADIN, KURTARILAMADI

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hamile kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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