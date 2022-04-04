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Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te önce patlama sonra yangın paniği
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Fatih'te otoparkta patlama ve yangın paniği

İstanbul Fatih'te dört katlı bir otoparkın girişinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Fatih'te önce patlama sonra yangın paniği
Fatih'te önce patlama sonra yangın paniği
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AA

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi'ndeki 4 katlı kapalı bir otoparkın girişinde henüz bilinmeyen nedenle önce patlama yaşandı ardından da yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Otoparkın birinci katına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

PATLAMA ÇEVREYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Patlamada otoparkın duvarları yıkılırken cam ve çerçevelerin çevreye savrulduğu görüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. AA'nın haberine göre; incelemede, patlama ve ardından çıkan yangında can kaybının olmadığı, otoparkta büyük çapta maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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