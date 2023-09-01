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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te otelde yangın paniği: 40 turist tahliye edildi

        Fatih'te otelde çıkan yangın korkuttu: 40 turist tahliye edildi

        İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın, turistlerde büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken 40 turisti merdiven yardımıyla tahliye etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 07:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 07:04
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        Fatih'te otelde yangın paniği: 40 turist tahliye edildi
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        Fatih'te 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, otelde konaklayan turistlerde büyük paniğe yol açtı. DHA'nın haberine göre; turistler, ekiplerin çalışmalarıyla bulundukları odalardan tahliye edildi.

        Yangın, Binbirdirek Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında çıktı. Klodfarer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir otelin giriş katında bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler dumanları görünce panikle camlara çıktı.

        Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri otelin üst katlarında camlarda yardım bekleyen aralarında kadın ve çocuklarında olduğu yaklaşık 40 turisti merdiven yardımıyla tahliye etti.

        Ekipler otelin elektrik panosunda soğutma çalışması yaparken, tahliye edilerek dışarıda bekleyen turistler çalışmaları endişeyle izledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otelin girişinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

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