Fatih'te otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet D'ye (46) bir otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet D'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AA'nın haberine göre; olay yerinden kaçan otomobilin tespiti ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.