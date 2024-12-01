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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te sahte alkol kullanmaktan bir kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Fatih'te sahte alkol kullanmaktan bir kişi hayatını kaybetti

        Fatih'te kaçak alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Satışını yapan şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 23:24 Güncelleme: 01.12.2024 - 23:24
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        Sahte alkol can aldı
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        Fatih'te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler kaçak ve sahte alkol tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkol satışı yaptığı tespit edilen B.S. yakalayarak gözaltına aldı.

        Hastanede tedavisi devam eden M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheli B.S. 'Taksirle Öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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