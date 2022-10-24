Şantiye alanında cansız beden bulundu 0:00 / 0:00

AA

Fatih'te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki şantiye alanında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orgeneral Nazif Gürman Caddesi'ndeki raylı sistem şantiyesi bariyerleri arkasında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. AA'nın haberine göre; ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.