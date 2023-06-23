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Fatih'te sevgilisinin çalıştığı yere giden şahıs, önce kadına ardından ise kendisine ateş etti

Fatih'te kız arkadaşı ile tartışan B.A. tartıştığı 25 yaşındaki yabancı uyruklu sevgilisini çalıştığı iş hanında öldürdü.

Fatih'te sevgilisinin çalıştığı yere giden şahıs, önce kadına ardından ise kendisine ateş etti
İHA

Fatih'te kız arkadaşı ile tartışan şahıs, önce kadına sonra da kendine silahla ateş etti. Olay sonrası şahıs ağır yaralanırken kız arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih, Saraç İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.A. isimli şahıs, kız arkadaşı olan yabancı uyruklu E.L.(25)'nin çalıştığı iş hanına geldi. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken B.A., getirdiği tabanca ile önce kız arkadaşına sonra da kendine doğru ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kız arkadaşı E.L. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Haberi duyan E.L.'nin annesi sokağa gelirken kızının cansız bedeni binadan çıkarılarak cenaze aracına bindirildiği sırada göz yaşlarını tutamadı. E.L.'nin cesedi Adli Tıp Morgu'na götürülürken B.A.'nın ise durumun ağır olduğu öğrenildi.

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