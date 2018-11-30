Olay, Fatih’in Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Alınan bilgiye göre, uyandırmak için babasının yanına giden Efe Ege Gültekin, babası Taner Gültekin'in (38) hareketsiz yattığını gördü.

Gültekin, babaannesi Filiz Gültekin ve komşularına durumu bildirdi. Onların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinden ayrı, oğlu ve annesiyle yaşayan Gültekin'in yaklaşık bir haftadır sahte içki içtiği ve bundan zehirlenmiş olabileceği ileri sürüldü. Gültekin'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

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