Fatih'te tarihi hamamda yangın

Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler hamamın hemen yanında bulunan 3 eve de sıçradı. Yangın sonrası hamam ve 3 evde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Balat Mahallesi'nde Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarihi Tahta Minare Hamamı'ndan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek yükseldi.

ALEVLER 3 EVE DAHA SIÇRADI Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada hamamdan yükselen alevler 3 eve sıçradı.